Карась в пакетике. На фестивале уличной еды в Якутске презентовали самый простой рецепт ухи

Фото: KP.RU

«Просто добавь воды» — известный рекламный слоган из 90-х теперь актуален и для ухи. Ученики Хатасской агрошколы продемонстрировали свою разработку — уха из карася в пакетике, которую можно заварить кипятком, как обычный чай.

В составе: измельченный карась в сушеном виде, соль, усилитель вкуса и сухие сливки. Рекомендуется залить 1 пакетик 300 мл воды, выждать 3-4 минуты и наслаждаться рыбным бульоном. Отмечается, что продукт сертифицирован.

Фото: KP.RU

На дегустации гостям фестиваля уличной еды в Якутске новинка пришлась по вкусу.

Также школьники представили тушенку из жеребятины, кучу чай из якутских трав и луговой мед собственного производства. Все три продукта получили медали Всероссийской выставки «Золотая осень-2022».

Фото: KP.RU

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