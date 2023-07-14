После реконструкции самолеты в аэропорту Якутска будут садиться с двух сторон

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутск прибыл руководитель Росавиации Алексндр Нерадько. С главой Якутии Айсеном Николаевым он обсудил реконструкцию взлетно-посадочной полосы главной воздушной гавани республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, модернизация аэропорта столицы Якутии идет с 2019 года. В июне были завершены работы по демонтажу пандуса, соединявшего нереконструированный участок с ранее реконструированным. Бетонирование этой зоны удлинило действующую полосу с 1650 метров до 1800 и способствовало возобновлению приема судов с большей пассажироемкостью.

До осени будет установлено новое оборудование, которое позволит самолетам садиться на обновленную ВВП с двух сторон. Благодаря этому в туманную погоду воздушные суда не будут уходить на запасной аэродром в Нерюнгри, объяснил Айсен Николаев. Таким образом аэропорту будет присвоена вторая погодная категория.

Сегодня продолжается бетонирование оставшихся 1650 метров полосы. Полностью реконструкция завершится к осени. Александр Нерадько поручил нарастить рабочую силу.

– Результаты мы оценим немного позже. Есть проблемные вопросы. Сегодня мы наметили пути из решения. Рассчитываем, что подрядчик нас не подведет, – прокомментировал он.

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутии уже сданы объекты в 6 аэропортах: Верхневилюйска, Жиганска, Сангара, Белой Горы, Депутатского и Хандыги. В этом году планируется завершить модернизацию взлетно-посадочных полос в Усть-Нере и Черском, а также служебно-пассажирского здания в Нерюнгри и вспомогательных объектов аэровокзалов Вилюйска и Олекминска.

Реконструкцию ВВП в аэропорту «Полярный» и строительство аэропортового комплекса города Мирный закончат в 2024 году. Всего до конца следующего года в Якутии обновят 14 аэропортов по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2025 году начнется реализация второго этапа. В частности, в него может попасть аэропорт Зырянки, чью ВВП каждый год затапливает во время весеннего половодья.

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