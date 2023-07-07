В Нерюнгринском районе Якутии обнаружены тела утонувших на реке Чульман двух молодых людей

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В Нерюнгринском районе днем 6 июля на реке Чульман рядом с автодорожным мостом утонули двое молодых людей.

Напомним, два молодых человека 19 и 24 лет купались на несанкционированном месте. Одного из парней начало уносить течением, второй попытался его спасти, но не смог. Погибли оба.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

К месту происшествия выехали спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения республики, госинспектор ГИМС, сотрудники полиции и специалисты скорой медицинской помощи, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Тело одного из молодых людей было поднято водолазом-добровольцем Игорем Морозкиным, привлеченным к поисковым работам. Поиски второго мужчины были приостановлены до утра. Ночью спасатели провели патрулирование, а утром 7 июля поиски были возобновлены. Тело второго мужчины обнаружили спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда.

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