В Нерюнгринском районе Якутии на реке Чульман утонули два парня

Фото: neru_life1

6 июля в Нерюнгринском районе на реке Чульман во время купания на несанкционированном пляже утонули два молодых человека 19 и 24 лет. Информацию «КП-Якутии» подтвердили в ЕДДС района.

Как сообщил источник редакции, одного из парней начало уносить течением, второй попытался его спасти, но не смог. Погибли оба.

В данное время ведутся мероприятия по поиску тел.

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