Режиссер одного из самых кассовых якутских фильмов приступит к съемкам новой ленты

Фото: Сахафильм

В конце июля Валентин Макаров начнет работать над комедией «Очень приятно, меня зовут Любовь!», сообщает «Сахафильм».

Авторы обещают забавную романтическую историю, которая заставит зрителя на вечер забыть обо всех проблемах и с удовольствием посмеяться. В центре сюжета девушка по имени Любовь.

Релиз картины намечен на 14 февраля 2024 года.

Напомним, «Джулуур – мас рестлинг» Макарова вошел в тройку самых прибыльных якутских кинолент за 2022 год. Какие еще фильмы побили рекорды проката за всю историю якутского кинематографа, читайте по ссылке.

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