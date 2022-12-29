Киноитоги года. Сколько заработали самые кассовые якутские фильмы 2022 года

Фото: 2ГИС

Уходящий год порадовал любителей якутского кино яркими новинками. «КП – Якутия» составила рейтинг фильмов якутских режиссеров, заработавших в 2022 году больше всего в прокате.

Общие итоги: сборы и число зрителей упали до уровня 2020 года

Составляя рейтинг, мы опирались на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о кинопоказах (ЕАИС).

Источник: KP.RU

Глядя на официальные цифры, можно констатировать, что уход из России мировых киностудий значительно ударил по отрасли. Без громких премьер зрительский интерес, а с ними и общие сборы почти достигли уровня коронавирусного 2020 года, когда кинотеатры были закрыты. О том, как выживают кинотеатры Якутска без зарубежных новинок, можно почитать по ссылке.

Отметим, что это общероссийский тренд. В 2022 году регулярно сообщалось о том, что по всей стране закрываются кинотеатры из-за отсутствия доходов. К слову, в этом направлении Якутия даже опережает другие регионы, благодаря открытию малых кинозалов в селах.

ТОП-8 самых кассовых якутских фильмов

Всего в 2022 году в прокат вышли порядка 12 якутских фильмов. В наш топ самых кассовых мы включили фильмы, заработавшие больше миллиона рублей, всего таких картин оказалось 8.

Какие картины побили рекорды по сборам за всю историю якутского кинематографа, читайте по ссылке.

8. «Бэйбэрикээн-2» – 2,6 миллиона рублей

Источник: Кинопоиск

В марте выходило продолжение волшебной сказки, основанной на якутском фольклоре. На нее сходило порядка 10,4 тысяч зрителей. К слову, первая часть якутского фэнтези от того же Константина Тимофеева, заработала куда больше – 6 миллионов.

7. «Наша зима» («Биhиги кыhыммыт») – 4,6 миллионов рублей

Источник: Кинопоиск

Вышедшую в ноябре картина о сложностях жизни в браке увидели 14 тысяч зрителей. В фильме снялась Ксения Собчак, по сюжету ее персонажу отрубают руку. С этой работой Степан Бурнашов получил при I Буддийского кинофестиваля в Тыве.

Рецензию от «КП – Якутия» на эту киноленту вы можете прочитать по ссылке.

6. «Кюнней» («Күн кыыһа Күннэй») – 6,3 миллиона рублей

Источник: Кинопоиск

Драматическую историю поисков 5-летней девочки Кюнней сняла режиссер Елена Эверстова. Фильм, ставший окончанием сериала на НВК «Саха», вышел в конце октября и привлек 21,6 тысяч зрителей.

5. «Дикий челлендж» – 6,9 миллионов рублей

Источник: Кинопоиск

Летняя комедия о безумных приключениях казаха Эржана и якута Мичиля, которые, пытаясь привлечь иностранного инвестора, организовывают сафари в горах Якутии, но планы предприимчивых друзей рушит местный охотник. В картине Михаила Лукачевского снялись казахский актер Толепберген Байсакалов, а также Дмитрий Шадрин и Анатолий Николаев.

4. «Вертолет» – 7 миллионов рублей

Источник: Кинопоиск

В феврале в прокат выходил еще один фильм Михаила Лукачевского («Белый день», «Дорога»). Суровую драму «Вертолет» с элементами триллера посмотрели более 22,5 тысячи человек. В главных ролях Гаврил Менкяров и Инга Леонова.

3. «Бугун-Былыр» («Сегодня – Прошлое») – 9,6 миллионов рублей

Источник: Кинопоиск

Открывает тройку лидеров апрельская комедия Александра Лукина («Государственные дети») про путешествие во времени. Приключение обычного охранника музея из XXI века в селении древних якутов в долине Туймаада увидели 30 тысяч зрителей.

2. «Джулур. Мас-рестлинг» – 13 миллионов рублей

Источник: Кинопоиск

Спортивную драму режиссера Валентина Макарова посмотрели более 39 тысяч якутян. За пределами республики история якутского Рокки оказалась также достаточно успешной, ее увидели 1,2 тысячи человек и принесли 355 тысяч рублей. Летом фильм был удостоен спецприза Шукшинского кинофестиваля в Барнауле.

1.«Зина и Леха: Операция Хвост и вымя» – 14,6 миллионов рублей.

Источник: Кинопоиск

Лидер года по сборам в Якутии комедия от популярных блогеров. Историю двух сельских друзей, задумавших заработать на афере, посмотрели больше 45,8 тысяч человек.

У фильма был небольшой прокат по регионам России. За 11 сеансов «Зина и Леха» заработали почти 100 тысяч рублей. О том, как создавалась эта лента и о планах съемочной команды этого проекта можно почитать по ссылке.

Источник: KP.RU

За бортом нашего рейтинга остались несколько фильмов с достаточно скромной выручкой. Среди них картины покорителей кинофестивалей Дмитрия Давыдова («Нелегал» – 600 тысяч рублей и «Песни лета» – 252 тысячи рублей) и Любови Борисовой («Не хороните меня без Ивана» – 822 тысячи рублей). Также пока еще не добрал до миллиона «Колл-центр на фрилансе» (К.Ц.Ф.), стартовавший 8 декабря. На сегодня эта комедия заработала 889 тысяч рублей, ее прокат продолжается.

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