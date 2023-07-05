Спасатели летят в Усть-Майский и Сунтарский районы Якутии для защиты сел от лесных пожаров

Фото: МЧС Якутии

Для защиты населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров в Усть-Майский район убыла аэромобильная группировка спасателей, сообщил МЧС Якутии.

По данным космического мониторинга, в поселках Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района наблюдалась задымленность.

Также пожарные должны отправиться в Сунтарский район.

На данный момент площадь активного горения составляет более 140 гектар. В Оймяконском, Алданском и Усть-Майском районах огонь прошел уже 90 тысяч га.

Обстановка напряженная, отмечает ведомство.

Напоминаем, что на всей территории республики действует режим ЧС в лесах регионального характера. По информации министерства, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 283 природных пожара, на общей площади пройденной огнем 168 175,7 га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на площади на 23%.

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