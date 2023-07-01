Авиакомпания «Якутия» прокомментировала ситуацию с ламинированным свидетельством о рождении

Фото: АК «Якутия»

Недавно «КП — Якутия» писала про случай с семьей из Якутска, когда из-за ламинированного свидетельства о рождении мальчика не пропустили в аэропорту на рейс. Отец с дочерью улетели, а мать с сыном остались.

После этого к нам в редакцию обратилась другая подписчица, которая рассказала о своей ситуации.

Ее внук улетел 2 июня в Сочи. У него тоже свидетельство заламинировано. Никто его нигде не останавливал. Они даже не знали, что могут снять с рейса. И вот он должен вернуться в Якутск. И теперь они боятся, что его не пустят на борт. По прилете собираются первым делом заменить документы.

Мы обратились за комментарием в АК «Якутия», что делать в таких случаях.

«Все зависит от аэропорта, от их смены. Если сотрудник аэропорта пропустил, то это уже [к ним вопросы], — объяснили в пресс-службе авиакомпании. — У нас по закону запрещено летать с ламинированными документами. И всегда так было».

Почему внезапно это так всех всполошило? По их мнению, просто, видимо, в каком-то аэропорту случился прецедент. Т.е. где-то более ответственные сотрудники аэропорта не пропустили. Произошел скандал. И все авиакомпании начал копаться в правилах, и у всех прописано, что нельзя. Это не недавно введенный запрет.

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