В Якутии восемь человек разбились в ДТП за последние три дня

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии с начала года погибли в автомобильных авариях 35 человек. Как рассказали в ГИБДД, наибольшая аварийность наблюдается летом: если за предыдущие пять месяцев ДТП унесли жизни 20 человек, то за июнь уже погибли 15 водителей и пассажиров. Восемь смертей произошли за последние три дня.

«Только в период 20, 21 и 23 июня 2023 года в ДТП в Оймяконском, Усть-Алданском, Нюрбинском и Чурапчинском районах погибло 8 человек. В прошедший период июня уже зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий», – отчитались в ГИБДД.

Помимо погибших, еще почти четыреста человек получили в ДТП различные травмы. В целом, в ГИБДД фиксируют рост аварийности на дорогах в сравнении с прошлым годом, причем сразу на 10%. Из 253 аварий, произошедших с января по май, 24 устроили пьяные водители.

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