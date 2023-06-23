На мужчину, угнавшего машину с двумя детьми в Якутске, завели уголовное дело

Фото: ГИБДД Якутии

21 июня безработный бездомный житель Якутска, 1968 г.р., будучи пьян, вечером угнал «Тойоту Королла» возле одного из магазинов на улице Семена Данилова. Вместе с ним был его малознакомый гражданин, которого он подобрал в районе автовокзала.

Угонщик был настолько пьян, что не заметил двух малолетних детей на заднем сиденье. О них ему сказал его собутыльник. Полиция оперативно задержала угонщика, дети не пострадали, их вернули матери.

Оказалось, что мама детей вышла со знакомым в магазин, оставив спящих детей 4 и 5 лет в салоне. Двери автомобиля были не заперты, а сам он не был заглушен. Когда они вышли и не увидели машину с детьми, то сразу позвонили в ГИБДД.

Дети не пострадали и были переданы матери, а машина возвращена владельцу. Правда, теперь ей придется объясняться перед инспекцией по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

На пьяного угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). А также составили административный материал вождение в нетрезвом виде и без прав. Наказание по этой статье – арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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