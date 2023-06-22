В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль, где находилось двое малолетних детей

Фото: ГИБДД Якутии

21 июня около 22:30 в ГАИ Якутска сообщили, что с улицы Семена Данилова угнана «Тойота Королла», где находилось двое малолетних детей.

Сразу после поступления информации ориентировка была передана всем дежурившим автопатрулям. Спустя около 10 минут угнанный автомобиль был зафиксирован и оперативно остановлен инспекторами ДПС на Чайковского.

Помощь в задержании оказали камеры видеонаблюдения «Безопасный город» и специальный сервис системы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паутина».

Угонщиком оказался пьяный 55-летний мужчина без прав. Освидетельствование показало результат 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, в салоне автомобиля находился мужчина – пассажир. Сам угонщик уверяет, что не помнит угона, а детей не заметил. Он - безработный бродяга без места жительства. Мужчина настолько пьян, что еле подбирает слова. Из бессвязной речи можно понять, что выпивал со знакомым, когда решили угнать машину.

Оказалось, что мама детей вышла со знакомым в магазин, оставив спящих детей 4 и 5 лет в салоне. Двери автомобиля были не заперты, а сам он не был заглушен. Ну, знаете, «буквально на минуточку забежала». Когда они вышли и не увидели машину с детьми, то сразу позвонили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Якутии

На пьяного угонщика составили административный материал вождение в нетрезвом виде и без прав. Наказание по этой статье – арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, по факту угона мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Дети не пострадали и были переданы матери, а машина возвращена владельцу. Правда, теперь ей придется объясняться перед инспекцией по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

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