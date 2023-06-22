В Якутии за время ледохода пострадали шесть кораблей

Фото: Дмитрий Садовников

В Якутии за время ледохода пострадали шесть судов. Такое заявление сделал первый вице-премьер Дмитрий Садовников: по его словам, все ЧП произошли на реке Яна. Пострадавшие корабли принадлежат ПАО «ЛОРП», Янскому речному пароходству и ИП Сомов.

«Местонахождение всех их установлено. 2 баржи, к сожалению, неисправны. В Усть-Куйге сейчас ведется ремонт 2 поврежденных судов, ожидается буксировка 2 барж. Госморречнадзор проводит расследование. Вместо вышедших из строя судов до активной фазы арктической навигации будут задействованы дополнительные. А виновные лица привлекут к ответственности!», – заявил Садовников.

Отметим, что с заявлением вице-премьер выступил после того, как в сети разошлась информация от общественника Антона Жондорова. Он написал, что происшествие с танкером «Ерофей Хабаров» на реке Лена стало уже шестым в якутском флоте с начала года. По словам Жондорова, ни власти, ни владельцы судов эти ЧП не афишировали.

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