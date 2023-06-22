С 23 по 25 июня Госавтоинспекция Якутии будет работать в усиленном режиме

Фото: Александр БОЙКО

В конце рабочей недели на дорогах республики увеличится число нарядов ДПС, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Особое внимание будут уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, таких как вождение без прав, в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и т.д.

Также будет усилена профилактика нарушений ПДД пешеходами и водителями мототранспорта.

На федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» продолжат работу и передвижные посты дорожно-патрульной службы на базе патрульных автомашин Госавтоинспекции.

Управление просит информировать о пьяных водителях по телефонам: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69, в полицию 102, в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

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