Впервые в преддверии Ысыаха в якутской колонии сшили халадаи

Фото: УФСИН России по Якутии

Накануне главного национального праздника Ысыах в исправительной колонии № 1 были приняты заказы на пошив традиционных якутских платьев, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Контракт был заключен с индивидуальными предпринимателями на пошив халадаев. Осужденные сшили изделия объемной формы, с кокеткой по полочке и спинке из белоснежной шелковой ткани. Низ платья и рукавов украшают оборки.

– Такие платья осужденные шьют впервые, но заказчицы отмечают аккуратность исполнения и удачный крой изделий при невысокой стоимости, – сообщают в ведомстве.

Далеко не только швейные цеха открыты в якутских колониях, здесь создают также мебель, мусорные баки и многое другое. Подробнее читайте по ссылке.

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