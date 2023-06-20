Гендиректору «Дирекция жилищного строительства» продлили срок в СИЗО

Фото: ЯСИА

19 июня судья Якутского горсуда продлил срок содержания под стражей гендиректору «Дирекция жилищного строительства» Игорю Ткаченко, следует из картотеки дел.

Ткаченко был помещен в СИЗО 7 февраля. Бывший начальник отдела мониторинга Петр Потапов, который также является фигурантом уголовного дела, под стражей очутился еще 26 января. Сегодня, 20 июня, должны решить, продлить ему срок в СИЗО или выпустить.

Напомним, Ткаченко и Потапов подозреваются в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. По версии следствия, в 2021 году взятку дал представитель строительной компании за приёмку работ при строительстве жилья по программе переселения из аварийного жилья в Алдане.

Как пишет ТайгаПост, взяткодателем предположительно выступает руководитель крупной строительной компании «Оптима-Строй» Арагац Папоян. Взятка была переведена на счет бывшего начальника отдела мониторинга Дирекции Петра Потапова.

По сведениям издания, Папоян договорился со следствием и дал показания против Ткаченко и Потапова. За это его перевели из СИЗО под домашний арест.

Игорь Ткаченко ранее работал в Департаменте жилищных отношений Якутска. В 2019 году он был назначен руководителем ГКУ «Дирекция жилищного строительства РС(Я)», занимающейся реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дирекция занималась приобретением жилых помещений в многоквартирных домах, строительством таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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