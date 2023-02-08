В Якутии завели дело на руководство Дирекции жилищного строительства

Игорь Ткаченко. Фото: ЯСИА

В Якутии заведено очередное уголовное дело в сфере строительства. На этот раз подозреваемыми стали гендиректор ГКУ «Дирекция жилищного строительства РС(Я)» Игорь Ткаченко и бывший начальник отдела мониторинга Павел Потапов.

Об этом сообщает «Якутск Вечерний». По данным издания, следователи инкриминируют им получение взятки в размере 10 миллионов рублей. По версии следствия, взятку дал представитель строительной компании за приёмку работ при строительстве жилья по программе переселения из аварийного жилья в Алдане. Оба фигуранта помещены в СИЗО.

Игорь Ткаченко ранее работал в Департаменте жилищных отношений Якутска. В 2019 году он был назначен руководителем ГКУ «Дирекция жилищного строительства РС(Я)», занимающейся реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дирекция занималась приобретением жилых помещений в многоквартирных домах, строительством таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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