В ДТП с пьяным мотоциклистом в Якутии погиб теленок, пассажир попал в реанимацию

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

Вечером в воскресенье, 18 июня, в дежурную часть поступило сообщение, что между селами Нуорагана и Чурапча мотоциклист сбил теленка, сообщила Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района Якутии.

ДТП произошло около 20 часов. Пьяный 44-летний мужчина на мотоцикле Regulmoto SK-200 без государственного регистрационного знака ехал с пассажиром из Чурапчинского района в сторону Мегино-Кангаласского. И на 98-м километре дороги наехал на теленка, который переходил дорогу.

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

Отмечается, что наезд произошел в зоне действия предупреждающего дорожного знака 1.26 «Перегон скота».

В результате ДТП теленок погиб на месте происшествия. 41-летний пассажир попал в реанимацию. Самого водителя госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Оба были без шлема и других защитных средств. У водителя нет водительского удостоверения. Был пьян — 0,81 мг.

По факту ДТП проводится проверка.

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