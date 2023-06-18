По итогам ПМЭФ Якутия получит около 93 миллиардов рублей инвестиций

Фото: пресс-служба правительства Якутии

На Петербургском международном экономическом форуме заключено 12 соглашений на общую сумму почти 93 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

По договоренности с ПАО «Туполев», до 2030 года будет приобретено 12 магистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании «Якутия».

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Важным глава региона Айсен Николаев назвал соглашение, подписанное с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом. В его рамках в начале сентября в Якутске откроется пятый в стране кампус «Школы 21» по подготовке ИТ-специалистов. В новом образовательном центре бесплатно смогут учиться все желающие независимо от возраста. Прием заявок в «Школу 21 Якутия» уже начался.

Также подписано соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией и АО «ГЛОНАСС». Огромный интерес к Якутии проявляют Индия, Китай, Казахстан, с представителями этих стран намечены дальнейшие пути по увеличению товарооборота.

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