Стартует приём заявок будущих программистов в «Школу 21 Якутия»

Фото: 21-school.ru

«Школа 21» – проект «Сбера» по бесплатному обучению IT-специальностям. В скором времени ожидается открытие этого образовательного центра в Якутске.

Ежегодно планируется набирать более 260 участников. Учеников ждет знакомство с компьютерной графикой, мобильной разработкой, изучение различных языков программирования и многое другое.

Особенность обучения в том, что здесь не будет привычных расписаний, оценок и учителей. Каждый ученик самостоятельно планирует день, управляешь свободным временем, чтобы вовремя сдать проекты и проверить работы других участников. Подробнее узнать о программе обучения и подать заявку можно на сайте школы.

– Особенный дизайн учебного кампуса поможет студентам получить максимум знаний и отдохнуть в уютной атмосфере. 3 этажа комфортной инфраструктуры для разнообразных занятий: от конференц-зала и переговорных комнат до комнат робототехники, зон для игр и отдыха, – сообщает Управление образования Якутска.

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