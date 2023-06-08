В Якутии построят единственный на Дальнем Востоке кинотехнологический центр полного цикла

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Единственный на Дальнем Востоке кинотехнологический центр полного цикла построят в Якутии. Об этом 8 июня заявил глава республики Айсен Николаев в своем выступлении на пленарном заседании Ил Тумэн, передает пресс-служба главы и правительства региона.

«Сейчас прорабатывается проект создания в Якутске многофункционального кинопавильона. Он станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла», — сказал Айсен Николаев.

Отмечается, что в многофункциональном кинопавильоне будут обустроены павильоны для съемок, студии звукозаписи, перезаписи, монтажа, цветокоррекции и визуальных эффектов, костюмерные, гримерные, мастерские по декорациям и реквизиту. Ядром кинопавильона станет самый большой в России виртуальный кинопавильон. Это позволит быстро и с меньшими затратами создавать практически любые локации для съемок.

О сроках строительства кинопавильона пока не сообщается.

Ранее в Якутии в ноябре прошлого года был открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Ключевые направления его резидентов — кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. В кластере «Квартал труда» созданы все условия для кинематографистов.

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