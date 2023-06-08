Аэропорт Якутска с 16 июня сможет принимать среднемагистральные воздушные суда

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Первый вице-премьер Дмитрий Садовников проверил строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска, длина которой на период реконструкции сократилась до 1650 метров, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Уже завершены работы по удалению асфальтового покрытия с части ВПП, где был установлен соединительный пандус, проведена очистка поверхности, установлена опалубка и армокаркас. Сейчас укладывается двухслойное монолитно-бетонное покрытие на длину 175 метров.

Благодаря этим мерам рабочая длина полосы будет увеличена до 1800 метров, что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800, Superjet 100 и Airbus 320neo. Соответственно, увеличится и количество авиабилетов в продаже. Также на полосе смогут приземляться самолеты-амфибии Бе-200 ЧС, необходимые в тушении лесных пожаров.

Параллельно ведется работа по расширению кармана разворота более чем в два раза, установка очистных сооружений в нескольких точках аэродрома, реконструкция периметровой патрульной дороги и ограждений.

В дальнейшем продолжатся работы по бетонированию оставшегося участка длиной 1625 метров, которые продлятся до 15 августа. Еще некоторое время займет установка нового светосигнального оборудования, а также сертификация аэродрома. Планируется, что реконструкция взлетно-посадочной полосы завершится к 1 октября, полная длина полосы составит 3600 м.

Сейчас аэропорт продолжает работать на участке полосы длиной 1650 метров. Воздушное сообщение обеспечивают авиакомпании «Якутия», S7, «Ираэро». Рейсы в Москву, Санкт-Петербург, в курортные города России выполняются с промежуточной технической посадкой. Прямые рейсы выполняются в Екатеринбург, Новосибирск, в города Сибири и Дальнего Востока. Авиакомпании используют воздушные суда типов Boeing 737-700 и Embraer-170 LR. Местное расписание остается без изменений.

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