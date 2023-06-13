В Якутии после разлива топлива организовали круглосуточный мониторинг реки Лена

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии организовали круглосуточный мониторинг реки Лена. Ранее в ее акватории в Иркутской области произошло столкновение танкеров с последующим разливом бензина. Часть топлива, по прогнозам Минэкологии, доберется до границ республики в ночь на 15 июня.

«В готовности к реагированию в г. Ленск находятся спасатели Службы спасения РС(Я) в составе 9 спасателей с соответствующими средствами для ликвидации разлива нефтепродуктов. В их распоряжении 2 единицы плавсредств, 350 кг сорбента, 300 метров боновых заграждений», – сообщили в правительстве.

Для органов и ведомств РСЧС был введен режим повышенной готовности. Также власти подготовили три группы, которые займутся отбором проб воды.

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