Количество кандидатов в главы Якутии увеличилось до семи

Фото: АГиП Якутии

В понедельник, 12 июня, на партийных мероприятиях региональных отделений двух политических партий «Родина» и ЛДПР приняты решения о выдвижении двух кандидатов в главы Якутии, сообщил Центризбирком республики в своем телеграм-канале.

Это Олег Маклашов от РО ВПП «Родина» и Гаврил Парахин от ЯРО ЛДПР.

Напомним, ранее были выдвинуты действующий глава региона Айсен Николаев («Единая Россия»), врач-психиатр Сосновского психдиспансера Владимир Тимофеев («Партия пенсионеров в РС(Я)»), начальник отдела в ЛОРП Игорь Борисов («Коммунисты России»), директор ритуального агентства МБУ «Мемориал» из Мирного Александр Вакарь («Зеленые») и пенсионер Юрий Пшенников («Гражданская Платформа»).

Из них документы уже подали Юрий Пшенников, Александр Вакарь и Игорь Борисов. Кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда.

Крайний срок подачи документов — 9 июля, до 18:00.

Сколько подписей нужно собрать для выдвижения в главы Якутии, читайте здесь.

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