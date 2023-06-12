Первые четыре кандидата на должность главы Якутии сдали документы

Фото: ЦИК Якутии

12 июня рабочая группа по приему и проверке документов ЦИК Якутии приняла документы для выдвижения на должность главы Якутии от первых двух кандидатов.

Это Юрий Пшенников («Гражданская платформа») и Александр Вакарь (партия «Зеленые») Игорь Борисов («Коммунисты России»), Владимир Тимофеев («Партия пенсионеров»). Кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда.

Теперь им предстоит собрать подписи, чтобы пройти муниципальный фильтр. Напомним, кандидат на пост главы республики должен собрать 257 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. На прошлых выборах надо было собрать 263 подписи.

Кроме того, в их числе должны быть 36 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов республики.

Также кандидата должны поддержать депутаты представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранные на муниципальных выборах главы районов, городских округов не менее чем в 27 районах и городских округах.

Крайний срок подачи документов — 9 июля, до 18:00

На данный момент о выдвижении на должность главы Якутии заявлены:

Айсен Николаев — «Единая Россия», действующий глава республики;

Владимир Тимофеев — «Партия пенсионеров в РС(Я)»;

Игорь Борисов — якутское отделение партии «Коммунисты России»;

Александр Вакарь — российская экологическая партия «Зеленые»;

Юрий Пшенников — «Гражданская Платформа».

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