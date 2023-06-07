В горящей квартире в Мирном Якутии пожарные нашли пострадавшую пенсионерку

Фото из архива МЧС Якутии

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Куницына в городе Мирном поступило в пожарно-спасательную службу в 12:26 7 июня, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Через четыре минуты к месту вызова приехала бригада пожарных. К тому моменту открытым огнем горела квартира на втором этаже.

В ходе разведки пожарные обнаружили в квартире пострадавшую 1960 г.р. С места было эвакуировано 10 человек.

Огонь повредил одну квартиру по всей площади — 30 квадратных метров. А также потолок второй квартиры на площади 20 кв.м, общий коридор и кровлю.

Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При пожаре в палатке в Якутии пострадал 75-летний дедушка (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.