При пожаре в палатке в Якутии пострадал 75-летний дедушка

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Сообщение о возгорании туристической палатки на участке Андылах в селе Усун-Кюель Верхнеколымского района поступило в органы государственного пожарного надзора 6 июня, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Пострадал мужчина 1948 года рождения. Сама палатка повреждена на всей площади — 4 кв.м.

Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.

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