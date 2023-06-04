Стали известны некоторые детали происшествия в селе Балыктах Якутии, где утонул четырехлетний ребенок

Фото: Следком Якутии

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в Мегино-Кангаласском районе, сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

Погибла девочка. Тело ее обнаружили 3 июня в водоеме, расположенном в 700 метрах от места жительства ее семьи в селе Балыктах.

Как оказалось, девочка приехала с семьей погостить к родственникам. В определенный момент ребенок оказался у водоема.

На теле погибшей никаких повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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