В Мегино-Кангаласском районе Якутии утонул четырехлетний ребенок

Фото: прокуратура Якутии
За прошедшие сутки в Мегино-Кангаласском районе обнаружено тело ребенка, утонувшего в водоеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Ребенок совсем маленький, 2019 года рождения.
Это произошло в селе Балыктах. Других подробностей пока неизвестно.
На место выезжал прокурор района, проводится процессуальная проверка.
Село расположено на берегу одноименного озера Балыктах и реки Оленгнёх в 66 км от районного центра Нижний Бестях. Население — около 760 человек.
Село Балыктах. Фото: Яндекс Карта
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