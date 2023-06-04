В Мегино-Кангаласском районе Якутии утонул четырехлетний ребенок

Фото: прокуратура Якутии

За прошедшие сутки в Мегино-Кангаласском районе обнаружено тело ребенка, утонувшего в водоеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ребенок совсем маленький, 2019 года рождения.

Это произошло в селе Балыктах. Других подробностей пока неизвестно.

На место выезжал прокурор района, проводится процессуальная проверка.

Село расположено на берегу одноименного озера Балыктах и реки Оленгнёх в 66 км от районного центра Нижний Бестях. Население — около 760 человек.

Село Балыктах. Фото: Яндекс Карта

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