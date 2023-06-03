Энергетики восстановили высоковольтные провода, оборванные грузовиком в Якутске

Фото: "Якутскэнерго"

Энергетики восстановили электроснабжение в районе Покровского тракта. Ранее утром жители остались без света из-за некоего грузовика, который оборвал провода. Как именно это произошло, не уточняется, но место обрыва было рядом с площадкой строящейся школы.

Без света в итоге остался жилой сектор на Покровском тракте (7-10 км), часть улиц Воинская и Автодорожная. Работы по восстановлению заняли весь день.

«Энергетики восстановили электроснабжение потребителей, устранив обрыв проводов, возникший из-за стороннего воздействия в районе ДСК города Якутска. В восстановительных работах было задействовано 5 человек и 2 единицы спецтехники», – отчитались в «Якутскэнерго».

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