В Якутске жители домов в районе Покровского тракта остались без электричества из-за грузовика

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей

Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе Покровского тракта Якутска, нарушенное из-за стороннего воздействия, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

Утром 3 июня в 09:16 часов неустановленный грузовой автомобиль оборвал провода на воздушной линии рядом с площадкой строящейся школы. Без электроснабжения остался жилой сектор на Покровском тракте (7-10 км), часть улиц Воинская и Автодорожная.

Отмечается, что оперативная бригада энергетиков ЦРЭС работает над устранением последствий стороннего воздействия. Уже в 09:41 часов часть потребителей была запитана.

О произошедшем сообщено в правоохранительные органы. Электроснабжение будет полностью восстановлено в ближайшее время.

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