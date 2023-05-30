В селе Черкех Таттинского района Якутии подтопило более 50 дворовых территорий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

На территории Якутии по состоянию на 30 мая сохраняется подтопление населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит уже в устьевой части. Но, тем не менее, произошло наполнение и перелив воды с озера Кыйы на реку Татта, и в селе Черкех подтопило более 50-ти дворовых территорий.

Спасатели были перенаправлены на работы по укреплению дамб дорожного полотна, также производится отвод воды на место высохшего озера.

«При дальнейшем прохождении волны паводка существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Черкех и Боробул», — добавил начальник ГУ МЧС РФ по Якутии Павел Гарин.

Напомним, днем ранее в селе Черкех водой размыло внутрипоселковый деревянный мост. Без дороги, и связи с центром поселка остались 20 дворовых территорий.

Всего на территории Якутии остаются подтопленными свыше 100 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.

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