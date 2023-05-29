В Таттинском районе Якутии размыло мост в селе Черкех

Фото: t.me/taattagazeta

29 мая около 12 часов дня в селе Черкех Таттинского района водой размыло внутрипоселковый деревянный мост, сообщает газета «Таатта».

Жители села пытались укрепить мост своими силами, но безуспешно. Без дороги, и связи с центром поселка остались 20 дворовых территорий, в котором проживают 52 человека, из них 15 детей.

По состоянию на сегодняшний день уровень воды в Черкехе поднялся на 12 сантиметров, в шести местах подтоплены муниципальные дороги. Также подтоплен один частный дом и 77 дворовых территорий. Полностью смыло 2 моста и подьезд к одному мосту. Силами Службы Спасения Якутии организована переправа.

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