Жильцы дома на Чиряева в Якутске подозревают, что виновниками пожара стали бомжи

Фото: КримЯкутия

Вечером 26 мая в Якутске произошел очередной пожар, в этот раз у магазина «Гурман» на Чиряева.

Видео возгорания опубликовал паблик «КримЯкутия». На нем видно, как из-под здания выходит черный дым.

Жильцы близлежащих домов пишут, что на крыльце этого магазина и как раз там, где началось возгорание, часто отдыхают асоциальные граждане. Вечером их видели там пьяными. Жители улицы Чиряева подозревают, что как раз бомжи и стали виновниками пожара.

В МЧС пока не прокомментировали возгорание. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в этот же день вечером произошел крупный пожар в аварийном бараке на Притузова. На месте происшествия было обнаружено тело женщины.

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