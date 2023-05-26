В Якутске произошел крупный пожар на Притузова

Фото и видео: МЧС

В Якутске началось возгорание на улице Притузова. Там, по словам очевидцев, загорелся аварийный одноэтажный барак. Огонь по наблюдениям прохожих перекинулся на соседние постройки.

На место оперативно прибыли пожарные, однако в ходе интенсивного тушения у них закончилась вода, из-за чего расчетам пришлось подключиться к теплотрассе.

Непосредственно рядом с пожаром находится жилой многоэтажный дом. На нескольких этажах здания из-за жара лопнули окна.

Обновлено: в МЧС сообщили подробности о происшествии. По данным ведомства, пожар начался в 4-квартирном доме. На момент прибытия пожарных дом уже был полностью охвачен огнем.

«На тушение пожара было задействовано 45 человек и 10 единиц техники. В результате пожара дом сгорел по всей площади. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось ликвидировать последствия пожара в кратчайшие сроки и не допустить перехода огня на рядом стоящие строения», – добавили в МЧС.

Также пожарные сообщили, что на месте возгорания было найдено тело женщины.

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