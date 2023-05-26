Минтранс Якутии объявил о начале паромных перевозок по маршруту Якутск — Нижний Бестях на реке Лене

Фото: paromonline.sakha.gov.ru

26 мая состоялся пробный рейс парома по маршруту Якутск — Нижний Бестях, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

По всей видимости, он прошел успешно, поэтому с сегодняшнего дня на переправе начаты перевозки пассажиров и автотранспорта.

Пока на маршруте работают 8 паромов, в течение навигации их количество будет наращиваться до 15. Режим работы: с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Также перевозки осуществляются на следующих паромных переправах:

— по маршруту Качикатцы — Мохсоголлох: 4 парома

— по маршруту Мегино Алдан — Кэскил на реке Алдан: 3 парома

— на четырех переправах реки Вилюй: 15 паромов.

Переправа Кангалассы — Соттинцы ориентировочно откроется 27-29 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паром Якутск — Нижний Бестях на реке Лене в Якутии совершил пробный рейс (подробнее) Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.