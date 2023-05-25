Жителей Якутска приглашают на парад колясок 1 июня

Фото: KP.RU

В День защиты детей в Якутске пройдет парад колясок на территории исторического парка «Россия – моя история».

Принять участие приглашаются все желающие. В шествии перед зданием музея семьи представят креативно украшенные коляски в стиле якутских сказок. Всех участников парада ждут призы.

Примеры оригинальных колясок можно увидеть в репортаже с прошлогоднего республиканского семейного фестиваля по ссылке.

– Это не конкурс, но всем участникам готовим призы, это будут книги издательства «Айар». В этот день пройдет программа от исторического парка, а также викторина, презентация и продажа книг, гаражная распродажа и субботник. Желательно зарегистрироваться на мероприятие, – сообщили «КП – Якутии» организаторы.

Праздник пройдет 1 июня с 10 утра и до 17 часов вечера. Вход свободный. Записаться на парад можно по телефону: 8964-422-21-97.

Адрес: улица Ксенофонта Уткина, 5.

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Фоторепортаж с первого республиканского семейного фестиваля в Якутске (подробнее)

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