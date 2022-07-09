Около двух тысяч человек приняли участие в параде молодоженов и фантезийных колясок. В Якутии с размахом отметили День семьи, любви и верности

Фото: KP.RU

Карета семей с 50-летним стажем, невесты в белых платьях и сказочные детские коляски возглавили шествие по центру Якутска. «КП – Якутия» побывала на празднике в честь Дня любви, семьи и верности.

Золотые семьи Якутии

Весь день 8 июля в Якутске стояла пасмурная погода, но буквально за пять минут до начала семейного шествия из-за туч выглянуло солнце, осветив дорогу его участникам.

Честь открывать I Республиканский семейный фестиваль досталась ячейкам общества, которые празднуют в этом году золотую свадьбу. Они проехали по улице Кирова в позолоченной карете, запряженной белой лошадью.

Фото: KP.RU

На Комсомольской площади, их наградили почетными знаками. К примеру, семье Яковлевых в этом году 50 лет, за это время Григорий Семенович и Евдокия Ксенофонтовна воспитали пять детей, а теперь радуются восьми внукам и одному правнуку.

Вторая «свадьба» с республиканским масштабом

За ветеранами семейного фронта следовали молодые пары, которые недавно зарегистрировали брак. Грациозные невесты шли под руку со своими новоиспеченными мужьями, держа в руках шарики в виде красных сердец.

Фото: KP.RU

В числе молодоженов, решившихся заявить о своей любви на всю Якутию, семья Ноговицыных. Владислав и Саргылана отпраздновали свою свадьбу в прошлом месяце.

Фото: KP.RU

– Мы с моей супругой вместе уже пять лет. Я уверен, что нашел свою половинку. У меня сейчас как раз отпуск, поэтому решили поучаствовать в шествии. Подумали, почему бы не надеть свадебные костюмы во второй раз, – с улыбкой сказал молодой муж.

Дракон, «Катюша» и пиратский корабль: парад детских колясок удивил креативом

Бурю красок, эмоций и творчества продемонстрировали родители, украсившие коляски своих детей.

Фото: KP.RU

Одной из самых ярких и креативных оказалась семья Чириковых. Мама Вероника призналась, что готовилась к этому событию аж две недели. Все это время ушло на конструкцию в стиле диснеевского фильма «Алиса в стране чудес».

Фото: KP.RU

– Все сделано своими руками. Основной материал – это, конечно, картон. Фламинго, зайца, чеширского кота на коляске рисовала я. Идею такой стилистики подала дочка Настя. В этом году мы заняли первое место в конкурсе на День защиты детей в своем селе Тулагино, поэтому решили и в шествии поучаствовать, – поделилась Вероника Чирикова.

Фото: KP.RU

Один из конкурсов в детском саду вдохновил семью Усовых замахнуться на конструирование машины артиллерии «Катюша».

– Мы делали свою коляску три дня из коробок. Также использовали самоклеящиеся зеленые обои и гуашь. Военные костюмы для дочери и двух кукол я сама сшила, – рассказала Руслана Усова.

Фото: KP.RU

В 2022 году многие события в Якутии посвящены столетию республики, и Республиканский семейный фестиваль не стал исключением. Поддержать эту тематику решили и участники шествия.

Фото: KP.RU

По словам молодой мамы Александры Бояркиной, долго над дизайном не думали, сразу решили, что будут готовить макет к юбилею Якутской АССР.

Фото: KP.RU

— Мы с моим отцом использовали стройматериалы. К примеру, из пластиковой трубы получилось сэргэ (якутская коновязь, прим. ред.). Посвятили эту работу Платону Ойунскому, Максиму Аммосову, Исидору Барахову, Степану Аржакову, потому что благодаря им наша Якутия начала новый век развития, и у наших детей есть будущее. Александра Бояркина.

Фото: KP.RU

Душою не стареем

В праздник семьи нельзя забывать и о старшем поколении. Жизнелюбивые бабушки и дедушки успевают не только за внуками приглядывать, но и подают пример в своих занятиях волонтерством, спортом и общественной деятельностью. Они прошли в колонне под наименованием «Активное долголетие».

Фото: KP.RU

– Активное долголетие, значит, жить энергично, в ногу со временем, никогда не унывать и не стареть душой. В нашем клубе «Камелек» состоит 40 человек от 60 до 90 лет. Вот уже двадцать лет мы поем, танцуем, ставим концерты, участвуем в волонтерских акциях, – отметила Анна Михайлова, руководитель клуба «Камелек» Октябрьского округа Якутска.

Семейный фестиваль может стать ежегодным

По указу президента Владимира Путина в этом году 8 июля, День семьи, любви и верности, стал официальным праздником в нашей стране. Как уверена заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова, такое решение направлено на укрепление института семьи и развития материнства, отцовства и детства.

Фото: KP.RU

– Это действительно важный праздник, потому что он укрепляет единство нашей страны. Чем крепче будет каждая отдельная семья, тем крепче будет вся Россия. Замечательно, что столько людей вышло на фестиваль Комсомольской площади. Считаю, что люди таким образом поддержали указ президента об этом празднике, – считает Евдокия Евсикова.

Фото: KP.RU

Как сообщили организаторы, в параде поучаствовало порядка 2000 человек. Министр труда Якутии Елена Волкова сообщила «КП – Якутия», что семейный фестиваль может стать ежегодным.

– Этот праздник может стать традиционным. Его форматы в будущем могут меняться. Для первого раза мы решили организовать именно шествие, и рады, что горожане отозвались и приняли активное участие, – поблагодарила она.

Фото: KP.RU

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