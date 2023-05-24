Ехал по дороге — из двигателя вылетели искры. Водитель трактора должен возместить 700 тысяч рублей за лесной пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель села Налимск Среднеколымского района, из-за которого начался лесной пожар, приговорен к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком на один год, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

В конце июля 2022 года мужчина ехал на тракторе «Беларусь» по проселочной дороге. Где-то в 3 км от Налимска из двигателя вылетели искры и упали на сухую траву. Она загорелась. Начался пожар. Он распространился на лесной массив. Всего огонь прошел более 23 тысяч гектаров.

Незадачливого водителя судили по ч. 1 ст. 261 УК РФ — уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб.

Также он должен выплатить 700 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Похожий случай произошел в Усть-Алданском районе. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила свыше 86 миллионов рублей. Прочитать об этом случае можно здесь.

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