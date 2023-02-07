Житель Якутии стал обвиняемым в деле о крупном лесном пожаре

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Алданском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о крупном лесном пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

45-летний житель Якутска обвиняется в неосторожном обращении с источником повышенной опасности, с причинением значительного ущерба, что повлекло за собой крупный лесной пожар.

Мужчина на тракторе ехал по проселочной дороге между угодьями «Интэй» и «Кестекуун Булгунньахтаа5а», расположенных на территории Батагайского наслега. Он допустил возгорание сухой травы от искр, образующихся в результате работы двигателя трактора.

Огонь далее распространился на лес, охватив части территорий Усть-Алданского и Намского районов. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила свыше 86 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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