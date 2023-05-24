Бывшему главе Томмота вынесли приговор за незаконный снос жилого дома

Фото: прокуратура Якутии

Бывший глава города Томмота Алданского района признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Якутии.

В августе 2019 года он дал распоряжение о сносе жилого здания, чтобы использовать землю под ним. Земельный участок приглянулся мэру еще несколько лет назад. Как именно он хотел его использовать и что планировал там построить, не уточняется.

Но на участке уже стоял жилой объект, который принадлежал на праве общей совместной собственности жителям города.

Судебного решения на принудительное изъятие у жильцов жилого помещения у главы Томмота не было. Тем не менее он дал устное незаконное указание уничтожить дом «путем сноса с применением специальной техники». Материальный ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

На бывшего мэра завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий.

Позже дело было переквалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий).

Суд приговорил бывшего чиновника к штрафу в размере 200 000 рублей. А также лишил его права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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