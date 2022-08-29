Мэр города в Якутии велел снести жилой дом, чтобы незаконно получить землю под ним

Фото: прокуратура Якутии

Глава города Томмот Алданского района незаконно пытался снести жилой дом, чтобы использовать землю под ним, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Земельный участок приглянулся мэру еще несколько лет назад. Как именно он хотел его использовать и что планировал там построить, не уточняется. Но на участке уже стоял жилой объект, который принадлежал на праве общей совместной собственности жителям города.

Судебного решения на принудительное изъятие у жильцов жилого помещения у главы Томмота не было. Тем не менее в 2019 году он дал устное незаконное указание уничтожить дом «путем сноса с применением специальной техники».

Материальный ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

На бывшего мэра завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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