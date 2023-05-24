В Якутске при пожаре на Хатынг-Юряхском шоссе погиб 58-летний мужчина

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В Якутске в ночь на 23 мая произошел пожар в частном доме на территории ДСК «Юбилейный» на Хатынг-Юряхском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем. К сожалению, при пожаре погиб мужчина 1965 г.р. Огнем поврежден частный дом на площади 30 кв.м., летний дом — на площади 16 кв.м., надворные постройки — на площади 14 кв.м.

Пожарным удалось отстоять от огня рядом стоящую дачу. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 24 человека личного состава и 5 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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