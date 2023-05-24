В Якутске сгорели частные дома в СОНТ «Сатал» и на Покровском тракте

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске вечером 23 мая произошли еще два крупных пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Один из них произошел в частном доме на Покровском тракте. В результате пожара огнем поврежден частный дом и гараж по всей площади 144 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Второй пожар случился в частном доме в СОНТ «Сатал». Там огнем поврежден частный дом и гараж с машиной по всей площади 136 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Напомним, ранее 23 мая в Якутске сгорел автосервис на улице 8 Марта. Он был поврежден по всей площади, также частично сгорела кровля рядом стоящего частного дома на площади 10 кв.м. Предварительная общая площадь возгорания составила 400 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске горит автосервис на улице 8 Марта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.