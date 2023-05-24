В Якутске с балкона выпал подросток

Фото: 2ГИС

Как стало известно «КП - Якутия», трагедия произошла в ночь на 24 мая в Залоге, на улице Строда, 16.

К сожалению, подросток погиб. Соседи увидели, как его накрыли простыней. Он был 2006 г.р. Приносим соболезнования родителям.

Обновление: СК прокомментировал гибель подростка, выпавшего с балкона в Якутске.

Следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства гибели молодого человека, тело которого обнаружено возле жилого многоквартирного дома, расположенного на ул. Строда в городе Якутске.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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