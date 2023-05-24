В Якутии оставили в силе приговор женщине, забившей до смерти мужчину лопаткой, тазом и стулом

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменения приговор Вилюйского районного суда в отношении жительницы Вилюйска.

Об этом случае мы писали ранее. Конфликт произошел в апреле 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома Вилюйска. Между 71-летним мужчиной и женщиной началась ссора из-за ревности. Мужчина обвинил осужденную в том, что она уделяет много внимания его родственнику.

Он ударил ее по голове, но женщина мгновенно дала отпор. Будучи сильнее старика, она повалила его на пол и принялась избивать. В ход бешеная фурия пускала все предметы, которые ей попадались под руку: металлическую лопатку, железный таз, деревянный стул. Позже эксперты насчитали на теле мужчины не менее 25 травм. Бить она перестала только тогда, когда от ударов у стула сломалась ножка, после чего легла спать.

В результате от полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Проснувшись, она обнаружила бездыханное тело потерпевшего в луже крови. Женщина разбудила того самого родственника потерпевшего, к которому приревновал ее погибший и сообщила о его смерти.

При этом она не стала вызывать полицию, а ушла выпивать к подруге. В тот же день осужденная была задержана сотрудниками полиции около магазина и отправлена в СИЗО.

Суд приговорил женщину к восьми годам в исправительной колонии общего режима. Приговор первой инстанции, таким образом, устоялся и вступил в силу.

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