Била лопаткой, тазом и стулом. Пьяная женщина в Вилюйске забила до смерти мужчину

Фото: СУ СК РФ по Якутии
Жительница Вилюйска признана виновной в избиении человека до смерти, сообщает СУ СК РФ по Якутии и прокуратура республики.
Трагедия произошла в апреле 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома Вилюйска. Между 71-летним мужчиной и женщиной началась ссора. Поводом выступила ревность со стороны мужчины.
Он ударил ее по голове, но женщина мгновенно дала отпор. Будучи сильнее старика, она повалила его на пол и принялась избивать. В ход бешеная фурия пускала все предметы, которые ей попадались под руку: металлическую лопатку, железный таз, деревянный стул. Позже эксперты насчитали на теле мужчины не менее 25 травм.
Фото: СУ СК РФ по Якутии
В результате от полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. А женщина ушла из квартиры и пошла распивать алкоголь в компании подруги. Вскоре ее задержали и отправили под стражу.
Суд приговорил женщину к восьми годам в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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