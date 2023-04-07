Била лопаткой, тазом и стулом. Пьяная женщина в Вилюйске забила до смерти мужчину

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Жительница Вилюйска признана виновной в избиении человека до смерти, сообщает СУ СК РФ по Якутии и прокуратура республики.

Трагедия произошла в апреле 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома Вилюйска. Между 71-летним мужчиной и женщиной началась ссора. Поводом выступила ревность со стороны мужчины.

Он ударил ее по голове, но женщина мгновенно дала отпор. Будучи сильнее старика, она повалила его на пол и принялась избивать. В ход бешеная фурия пускала все предметы, которые ей попадались под руку: металлическую лопатку, железный таз, деревянный стул. Позже эксперты насчитали на теле мужчины не менее 25 травм.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В результате от полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. А женщина ушла из квартиры и пошла распивать алкоголь в компании подруги. Вскоре ее задержали и отправили под стражу.

Суд приговорил женщину к восьми годам в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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