В Якутии подтопленными остаются шесть сел и аэропорт Зырянки

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В республике затоплено 130 дворов в шести населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вода остается в населенных пунктах Ситте и Чагда Кобяйского района, Чапчылган Амгинского района, Арбын Намского района, Мырыла Чурапчинского района, Чимнайи Таттинского района, также подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка.

Спасатели оказывается помощь населению, проводятся берегоукрепительные мероприятия, работают комиссии органов власти по подсчёту ущерба, прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин. На 23 мая запланированы взрывные работы на участке реки Колыма, ниже 35 км села Колымское.

На реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Жиганского и Кобяйского районов. Протяженность ледохода составляет 485 км. Сегодня-завтра ожидается вскрытие реки у села Джарджан, в послежних числах июля Лена освободится ото льда у села Кюсюр Булунского района.

Высокий уровень воды сохраняется на реке Амге. Подтоплены пониженные участки. У села Харбалах половодье достигло отметки 1020 см при критической 1000 см.

Также превышен критический уровень на реке Березовка (правый приток Колымы) у одноименного села. В ближайшие сутки рост продолжится. На самой Колыме ледоход проходит у Среднеколымска, ожидаются колебания воды у Зырянки, где уже затоплена территория аэропорта. Вскрытие реки на участке Колымский – Черский ожидается с 26-29 мая.

Суточный рост уровня воды в районе 1 метра замечено на реке Адыча и на реке Яне (Верхоянск – Батагай). В ближайшие сутки - двое ожидается вскрытие реки.

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