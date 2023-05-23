В пострадавших от паводка районах Якутии продлят отопительный сезон

Фото: МЧС

В Якутске на этой неделе завершается отопительный сезон. В многоквартирных домах отопление отключат 25 мая, в деревянных домах и социальных объектах – с 7 июня.

В то же время, в пострадавших от паводка районах отопление отключат позже. По заявкам отопительный сезон продолжится в Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Олекминском, Ленском, Кобяйском, Таттинском, Намском и Усть-Майском районах.

Также отопление пока не будут отключать в северных районах. По словам первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, отопительный сезон в незатопленных районах республики проходит в штатном режиме.

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