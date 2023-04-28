«Дискриминация, коррупция, токсичный менеджмент»: якутянка пожаловалась на внутреннюю кухню агрегатора такси InDrive

Фото: InDrive

Юрист международного сервиса такси InDrive Светлана решила уволиться из компании, и завела блог, где рассказала о притеснениях и дискриминации в компании. Якутянка пожаловалась на несправедливое распределение зарплаты, токсичный менеджмент, а заодно заявила, что руководство компании ведет бизнес «неэтично». «КП-Якутия» разобралась в тезисах Светланы и пообщалась с представителями компании, чтобы узнать реакцию InDrive на откровения ее бывшего юриста.

Сервис InDrive был основан десять лет назад в Якутске. Стартап быстро разросся и стал международным: офисы компании имеются почти в полусотне стран мира, а охват мобильного приложения составил более 150 миллионов установок.

В Якутии зарплаты вдвое ниже московских

Светлана работала в компании ин-хаус юристом. По ее словам, осенью 2021 года она узнала о планах компании «выровнять» зарплаты юристов московского и якутского офисов. Тогда Светлана узнала, что якутские юристы получают всего 60 тысяч рублей, тогда как их московские коллеги, за ту же работу – 120 тысяч.

Спустя год, в октябре 2022 года, Светлана обнаружила на внутреннем сайте компании вакансию юриста с более младшей должностью, чем у нее самой, но с более высокой зарплатой. Девушка возмутилась и показала вакансию коллегам по якутскому офису, которые также оказались шокированы, и юристы написали обращение руководству компании. Вскоре были проведены беседы с якутскими сотрудниками и топ-менеджмент объявил о повышении зарплат.

«Это было преподнесено как плановое повышение и якобы никак не связано с моим обращением. Со слов моих коллег из якутского офиса, им всем существенно подняли зарплату на 30-50%, кому-то даже на 70%», – рассказала Светлана.

По ее словам, в своем обращении она и не требовала поднять зарплаты, лишь просила разграничить должности и обозначить минимальный и максимальный размер зарплаты на каждой вакансии – то есть создать для всех сотрудников «зарплатную вилку» на их должности. Однако сделано этого, по словам юриста, не было.

Начался прессинг от руководства

«Почти сразу после моего обращения начался прессинг со стороны руководства. К примеру, на одной из первых планерок тимлид вдруг напомнил о кипер-тесте и замене неэффективных сотрудников на эффективных. С тех пор я постоянно сталкивалась с прессингом, моббингом, газлайтингом со стороны тимлида. В марте я была вынуждена обратиться в кадры и сообщить, что мне уже психологически дискомфортно работать с руководителем», – рассказала Светлана.

Фото: соцсети Светланы

Якутянка заявила, что «токсичный менеджмент» стал еще одной из причин ее увольнения: ситуация с прессингом недовольных сотрудников показала, что «справедливость и культура гласности в компании только декларируется», но на деле их нет. По словам Светланы, из всей команды руководителей только один проявил «хоть какую-то эмпатию и поддержку».

Также девушка рассказала, что во время работы столкнулась с неэтичными методами компании: она не стала приводить конкретные примеры, но пояснила, что некоторые действия InDrive буквально нарушали закон, из-за чего фирма не раз получала предупреждения от соответствующих органов. Также Светлана допускает, что компания может быть «вовлечена в коррупционную схему». После попыток юриста повлиять на ситуацию ее отстранили от «коррупционного» проекта.

Фото: соцсети Светланы

Реакция компании

После откровений Светланы ей стали приходить похожие жалобы от коллег из других регионов и даже из офисов других стран. Скриншоты с перепиской она выложила в своем телеграм-канале. Под конец якутянка добавила, что у руководства компании получилось «сломать» ее и заставить уволиться.

Фото: соцсети Светланы

«КП-Якутия» связалась с пресс-службой InDrive: в компании нам пояснили, что уже обратили внимание на тезисы Светланы и проверили некоторые из них. Ее саму фирма поблагодарила за сотрудничество и пожелала «удачи в будущем»:

«В команде из трех тысяч человек всегда возможны разные мнения, это нормальная часть работы. Мы проводили внутренние проверки, которые не подтвердили часть сообщений Светланы, по остальным кейсам мы также проведем тщательный анализ. inDrive нанимает сотрудников на Кипр, в Мексику, Казахстан и другие зарубежные офисы, и в каждой стране зарплаты соответствуют местному рынку», – добавили в InDrive.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.