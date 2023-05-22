После пожара с погибшими в Якутске следователи завели дело о массовом убийстве

Фото: СК Якутии

Якутский СК завел дело об убийстве двух и более лиц, совершенное особо жестоким способом. Главным подозреваемым стал 64-летний мужчина, который минувшей ночью поджег свою квартиру вместе со спящими гостями. Жертвами пожара стали четыре человека.

Как ранее писала «КП – Якутия», мужчину после серьезной попойки охватил приступ «белой горячки»: он схватил бензин, начал бегать по квартире и обливать все вокруг, после чего совершил поджог. Его гости, выпивавшие вместе с ним, крепко спали и по большей части не успели выбраться из огня. Сам же пироман первым выскочил на улицу.

В СК подтвердили историю и сообщили, что поджигатель был задержан и доставлен к следователю. Сейчас с ним проводят следственные действия и выбирают меру пресечения: исходя из серьезности уголовной статьи можно предположить, что якутянина поместят под стражу.

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